Владивосток, , 09:02 — REGNUM В Приморье в 2021 году капитально отремонтируют дороги, ведущие в Суражевку, Арсеньев, Хасан, Партизанск и Находку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Пока позволяет погода, ремонт краевых дорог продолжается. По информации Примавтодора, отсыпают дорогу на Суражевку грунтом. В этом году планируется отремонтировать 4,5 км дороги к этому населённому пункту. Остальные 3,5 км по нацпроекту «Безопасные и качественные и автомобильные дороги» — в следующем году.

Кроме того, новое дорожное полотно появится в 2021 году на 17-м км партизанской трассы от Новой Москвы до Перевала, дороги на Хасан, Арсеньев, участке дороги в Находку.

На автотрассе Артем — Находка планируют летом сдать шесть мостов с подходами к ним. Новые мостовые переходы также строят через Осиновку, Тихую. Построят мост и через реку Соколовка.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об автоматической выплате морального вреда при ДТП из-за ненадлежащего состояния автодорог внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.