Горно-Алтайск, , 08:55 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период эпидемии достиг 8111. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки специалистами выявлен 171 новый случай заражения.

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"Коронавирус подтвердился у 58 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 14 детей; у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у 29 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребёнка; у 23 жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у 15 жителей Майминского района; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Турочакского района; у двух жителей Онгудайского района; у двух жителей Чемальского района и у одного ребёнка в Чойском районе», — отметили в штабе.

Зарегистрирован также ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Скончался 79-летний житель Горно-Алтайска, у которого были выявлены коронавирусная пневмония, а также ряд сопутствующих заболеваний. Таким образом, всего в республике скончались 59 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе новых носителей оказался глава регионе Олег Хорохордин. Как он сообщил на своей странице в инстаграм, заражение было выявлено при плановом тестировании. При этом заболевание проходит бессимптомно.

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