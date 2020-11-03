Ханты-Мансийск, , 08:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 189 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 193 случая.

Основные очаги заражения на 3 ноября: Сургут — 53 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 22; Нижневартовск — 16; Нягань — 13; Урай — 12; Нефтеюганский район — 11.

Всего с начала пандемии в Югре на 3 ноября зарегистрировано 28 847 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 405 человек, 256 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на регионе на 3 ноября составляет 0,98. За сутки на COVID-19 обследовано 3 568 человека, всего — 831 568.