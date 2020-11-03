Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве в мобильных пунктах у станций метро и МЦК прививку от гриппа сделали более 400 тыс. москвичей, что в два раза больше, чем в 2019 году, сообщается на портале мэра столицы.

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Около 50 мобильных пунктов вакцинации против гриппа работали в Москве с 1 сентября по 31 октября. Москвичи оценили удобство пунктов.

В течение двух месяцев медикам помогли более 1,9 тыс. волонтеров, они рассказывали горожанам о важности профилактики гриппа. Отмечается что вакцинация от гриппа продолжается в городских поликлиниках.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прививочная кампания от гриппа в 2020 году стартовала раньше срока — с 27 августа.

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