Пермь, , 08:47 — REGNUM В Пермском крае в COVID-центрах значительно увеличилось потребление кислорода. Губернатор Дмитрий Махонин поставил перед и. о. заместителя председателя правительства по вопросам здравоохранения Сергеем Никифоровым задачу — предусмотреть бесперебойные поставки и техническую исправность либо замену оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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»Общаюсь с главврачами больниц, где развернуты COVID-отделения, они говорят, что существенно увеличилось потребление кислорода. То, чего раньше хватало на месяц, сейчас уходит за 4−7 дней», — сказал губернатор и потребовал решить вопрос в течение недели.

И. о. министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев заявил, что на данный момент медучреждения в достаточном объеме обеспечены кислородом и оборудованием. Летом в регионе провели модернизацию оборудования и организовали централизованные форматы подачи кислорода до кровати пациента, а где нет такой возможности — используют кислородные концентраторы. Прогнозируя рост заболеваемости, еще летом проработана возможность дополнительной поставки аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. Поставки осуществляются с сентября.

Стоит отметить, в Прикамье развернуто более 4 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При необходимости коечный фонд расширяется. На 2 ноября в стационарных условиях лечение получали 1 794 COVID-пациента. Из них 148 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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