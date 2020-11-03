Петропавловск-Камчатский, , 08:46 — REGNUM Из-за приближающегося к Камчатке охотоморского циклона в регионе объявлено штормовое предупреждение. Он будет влиять на погоду в крае с вечера 3 ноября до 4 ноября. Ожидаются сильные дожди, ветер, в горных районах возможен снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный дождь начнётся вечером 3 ноября на юге Елизовского и в Усть-Большерецком районах.

Ночью 4 ноября сильный дождь пройдёт в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Соболевском и на юге Мильковского районов. Днём дождь прогнозируют в Усть-Камчатском, Карагинском и Алеутском районах.

Порывы ветра будут достигать 25−30 м/с.

В открытых водах Тихого океана 4 ноября ожидаются сильные волны высотой до 8−9 метров. Волнение распространится в акваторию Берингова моря и сохранится до 6 ноября.

В Петропавловске-Камчатском температура воздуха днём 4 ноября прогнозируется от +7 до +9 °C, ночью — от +5 до +7 °C. В северных районах края днём похолодает до — 5 °C, а ночью в некоторых районах температура воздуха может опуститься до — 13 °C. В южных районах Камчатки днём температура воздуха составит от +5 до +10 °C, ночью — от +2 до +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, снежная буря 27 октября в Курганской области стала причиной сбоя в движении 27 поездов — 21 грузового, четырёх пассажирских и двух пригородных. Кроме того, без электроэнергии остались 87 населённых пунктов региона.