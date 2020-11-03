Уфа, , 08:46 — REGNUM 55 учителей получили выплату в один миллион рублей в рамках реализации программы «Земский учитель» в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная программа начала реализовываться в республике с 2020 года. В текущем году выплату получили 14 учителей русского языка и литературы, 17 учителей английского языка, 22 учителя математики и два учителя физики, которые переехали на работу в школы, расположенные в малых городах региона либо в сельские школы.

Сообщается, что денежная выплата в размере одного миллиона рублей предусматривается учителям, если они возьмут на себя обязательство отработать не менее пяти лет в школе, которая в селе, городе с населением не более 50 тысяч жителей либо в поселке городского типа.

Отмечается, что действие программы рассчитано до 2022 года.

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