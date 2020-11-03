Грозный, , 08:38 — REGNUM Власти Чечни пока не прибегают к таким мерам наказания за нарушение масочного режима, как штрафы, но если ситуация будет и дальше так развиваться и нарушителей станет больше, то угроза заплатить за нарушения станет реальностью. Об этом заявил 2 ноября в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса глава республики Рамзан Кадыров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

"Я поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Также я напомнил, что власти республики стараются не штрафовать лиц, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора в период пандемии. Но если граждане будут пренебрегать мерами защиты себя и окружающих, мы будем вынуждены прибегнуть к такому виду наказания», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в последние недели наблюдается рост числа новых выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией. Ежедневный прирост составляет от 10 до 14 человек. Общее число носителей коронавируса за все время достигло 2669 человек. По этому показателю Чечня занимает пятое место от конца списка российских регионов.

В целом в регионе уже длительное время фиксируются наименьшие темпы прироста числа заразившихся, по данным федерального оперативного штаба на 2 ноября, они составили в республике 0,5%. Вместе с Татарией и Дагестаном Чечня расположилась на втором месте как субъекты с наименьшими темпами прироста.⠀