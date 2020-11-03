Казань, , 09:25 — REGNUM Два новых случая смерти от коронавирусной инфекции подтвердились в Татарии. Таким образом, по информации на 3 ноября в республике скончались с начала пандемии 112 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Среди погибших — 72-летняя женщина. Ее госпитализировали в инфекционный госпиталь с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Пациентка страдала хроническими заболеваниями.

Второй погибший — 67-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу с пневмонией. Его состояние ухудшалось на фоне сердечной недостаточности.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, в связи с распространением коронавируса в городе Набережные Челны не планируют никаких массовых мероприятий. По поручению мэра Наиля Магдеева в городе запретили культурные и спортивные мероприятия.

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