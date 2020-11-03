Москва, , 08:34 — REGNUM В Москве с 7 ноября автомобилисты больше не смогут ездить по выделенным полосам в выходные дни. Ранее движение по выделенке было разрешено по субботам и воскресеньям, сообщается на портале мэра столицы.

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Теперь в выходные проезд по выделенным полосам будет разрешен только для общественного транспорта, такси, машин экстренных служб и велосипедов.

Сейчас с улиц Москвы демонтируют соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам советуют быть внимательными и предупреждают, что штраф за выезд на выделенные полосы составляет 3 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве движение по выделенной полосе будет переведено на режим работы 24/7.Подробности: В Москве могут запретить выезд на «выделенку» по выходным