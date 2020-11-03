Кемерово, , 08:32 — REGNUM Жителей Кемеровской области пригласили написать «Большой этнографический диктант» в режиме онлайн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, акция будет проходить с 3 по 8 ноября.

«Тест будет состоять из двух разделов: 20 вопросов — федеральная часть, единая для всех участников; 10 вопросов — региональная часть, разная для каждого субъекта РФ. Максимальная сумма баллов — 100. На диктант отведено 45 минут», — отметили в правительстве.

Задания будут доступны на трёх языках — русском, английском и испанском. После прохождения диктанта участники получат сертификат в электронном виде.

Напомним, приуроченная ко Дню народного единства акция проходит в пятый раз. В Кузбассе её будет проводить областное министерство культуры и национальной политики региона. Ранее в мероприятии приняли участие более 5 тыс. человек.

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