Пхеньян, , 08:35 — REGNUM С начала пандемии коронавируса по 29 октября более 10,4 тыс. граждан КНДР сдали тесты на наличие коронавируса. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне Эдвина Сальвадора.

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Тем не менее у 5368 человек, включая восемь иностранцев, были зафиксированы симптомы, наблюдающиеся у заражённых коронавирусом.

По его словам, на карантин были помещены более 150 граждан страны. В общей сложности на карантин в Северной Корее были помещены 32 011 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года КНДР импортировала из Китая большую партию товаров медицинского назначения.

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