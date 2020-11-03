Пермь, , 08:26 — REGNUM Мотовилихинский районный суд Перми признал незаконным дисциплинарное взыскание, которое вынес департамент образования городской администрации в адрес бывшего директора школы «Город дорог» Ольги Домовитовой, сообщают СМИ.

Стоит отметить, во второй половине октября Ольге Домовитовой работодатель (муниципальный департамент образования) объявил о прекращении трудовых отношений в связи с истечением срока договора. Педколлектив не согласился с таким решением и попросили губернатора и главу Перми оставить Домовитову директором школы. Преподавательский состав указал на заслуги руководителя, которая в течение десяти лет подняла школу в рейтинге образовательных учреждений города. Учителя заявили о готовности выйти на забастовку в защиту Домовитовой.

Коллеги экс-директора считают, что три выговора Ольга Домовитова получила по надуманным обстоятельствам, для создания почвы для увольнения. Один выговор оспорен, сообщает 59.ru .

Стоит отметить, ранее скандал возник вокруг увольнения с поста директора гимназии № 17 Элеоноры Падей.

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