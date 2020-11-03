Вена, , 08:24 — REGNUM В Вене скончалась женщина, получившая ранения в результате теракта со стрельбой, — число жертв возросло до двух. Об этом заявил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг в эфире телеканала ORF.

По его словам, в результате теракта 15 человек были доставлены в больницы, семерым пострадавшим оказана помощь. Бургомистр сказал, что некоторые люди продолжают укрываться в различных заведениях. Полиция помогает напуганным гражданам вернуться домой.

Людвиг добавил, что власти не могут разрешить жителям Вены свободно выходить на улицы, пока полиция не установит сообщников нападения. В розыске пока находит один человек. Бургомистр призвал жителей не покидать дома. По его словам, это полезно, в том числе из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября неизвестные лица совершили в Вене серию нападений со стрельбой. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал преступление терактом.

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