Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Чаще других женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией, от COVID-19 умирают беременные. Это 3 ноября следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, приводимых The Washington Post.

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Уточняется, что данные выводы сделаны исходя из статистики с 22 января по 3 октября. Согласно исследованию, из более чем 19 тыс. обследованных беременных женщин, которые заболели COVID-19, от нового заболевания скончались 33 пациентки, в результате чего смертность среди данной категории составила 0,2%.

При этом среди небеременных женщин данный показатель оказался вдвое меньше. В то же время в CDC считают, что данное обстоятельство может быть связано с тем, что во время беременности в организме женщины происходят изменения, такие, как учащение пульса и потребление кислорода, а также снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что лифты могут представлять опасность для граждан, поскольку задерживают воздух с частицами коронавируса.