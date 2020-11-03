Самара, , 08:21 — REGNUM Почти 800 студентов медицинских колледжей Самарской области привлекли для борьбы с инфекционными заболеваниями в регионе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомст ва, к ординаторами и студентам с тарших курсов медицинских вузов , которые помогают медработникам в борьбе с коронавирусной инфекцией, пневмонией, ОРВИ и гриппом, присоединились и учащиеся медколледжей региона.

Так, 290 студентов мед колледжей были трудоустрое ны в учреждения здравоохранен ия Самарской области, 109 учащихся осуществляют волонтерскую работу, 380 человек трудятся в рамках производственной практики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарскую область планируют направить более 100 миллионов рублей из средств федерального бюджета для закупки лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с COVID- 19 .

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