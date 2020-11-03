В Самарской области почти 800 студентов привлекли для борьбы с COVID-19
Самара,
3 ноября 2020, 08:21 — REGNUM Почти 800 студентов медицинских колледжей Самарской области привлекли для борьбы с инфекционными заболеваниями в регионе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.