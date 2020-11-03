Самара, 3 ноября 2020, 08:21 — REGNUM Почти 800 студентов медицинских колледжей Самарской области привлекли для борьбы с инфекционными заболеваниями в регионе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По сообщению пресс-службы ведомст

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии за сутки выявили свыше 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом