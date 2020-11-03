Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Чувашии компьютерную томографию в центральной городской больнице Чебоксар будут делать круглосуточно. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики со ссылкой на главу минздрава Чувашии Владимира Степанова.

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Компьютерный томограф будет работать без ночного перерыва. Отмечается, что в рабочее время здесь будут принимать в основном амбулаторных пациентов, а вечером и ночью скорая помощь будет доставлять пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии подтверждено 10 016 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 8541 пациент (85,3%), умерли 152 человека.

Напомним, в Чувашии со 2 ноября действует режим самоизоляции для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

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