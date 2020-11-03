Челябинск, , 08:12 — REGNUM В зоопарке Челябинска с 3 ноября закрыт для посещения зал с приматами. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Причиной стала неблагополучная в городе эпидемиологическая ситуация. Дело в том, что человекообразные обезьяны восприимчивы к таким же вирусам, что и люди.

«Просим отнестись с пониманием», — обращаются представители зоопарка к гражданам. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечается рост числа случаев заражения коронавирусом. Схожая динамика имеется во многих других регионах России.