Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 12 276, из которых 7901 зарегистрирован в столице Улан-Удэ.

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Большинство новых носителей было обследовано после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Сами они связывают свое заболевание с походами в торговые центры, кафе, а также поездкой в общественном транспорте без масок. В группе контактных лиц числятся 4930 человек.

На лечении в стационарах к утру 3 ноября находятся 2132 больных. Занятость коечного фонда составляет 86,6%. Ещё 1784 пациента проходят лечение в амбулаторном режиме. Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 8160 пациентов, в том числе 105 за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о создании властями республики и Улан-Удэ специальной службы такси, которая будет обслуживать лечащихся на дому носителей. Пациенты смогут доехать до больницы для прохождения компьютерной томографии легких или амбулаторной диагностики.

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