Богота, , 08:07 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 9,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 9935 новых заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 1 093 256.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 155 пациентов, и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 31 670.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 985 796 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 9137 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.