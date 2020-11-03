Москва, , 08:01 — REGNUM Лифты могут представлять опасность для граждан, поскольку задерживают воздух с частицами коронавируса, сообщил 3 ноября журналистам ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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"Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе», — объяснил он.

По словам эксперта, главной особенностью лифтов в подобных ситуациях является слабый уровень циркуляции воздуха и маленький объём, в котором человек находится достаточное для заражения время.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на эксперта сообщало, что вероятность заразиться коронавирусом в высотном здании «в 20−30 раз выше, чем в пятиэтажке», поскольку в лифтах «совсем нет вентиляции».

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