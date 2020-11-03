Пермь, , 07:53 — REGNUM В Пермском крае минобр рекомендовал школам продлить осенние каникулы до 8 ноября. Каждая школа должна самостоятельно принять решение с учетом эпидситуации в учреждении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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»Вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября. Но мы решили, что будет правильнее, учитывая эпидемическую ситуацию, рекомендовать начать учебную неделю с понедельника (9 ноября)», — сказала глава минобра Раиса Кассина.

Благодаря мере по продлению школьных каникул в регионе рассчитывают снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией и уменьшить нагрузку на службы здравоохранения.

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