Челябинск, , 07:52 — REGNUM В Челябинске областное управление ФАС ведёт проверку по поводу контракта на благоустройство участка возле аэропорта. Сумма работ составляет 84,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Контракт заключили горком дорожного хозяйства и колония №2. Это произошло без конкурентных процедур. В рамках договора предстоит благоустроить участок дороги между аэропортом и Бродокалмакским трактом. Однако в УФАС поступила жалоба. Теперь на 1 ноября назначено заседание комиссии антимонопольного органа.

Глава УФАС Анна Козлова отмечает, что закон допускает заключение контрактов с предприятием сферы уголовно-исполнительной системы как с одним единственным поставщиком. Но это касается договоров с целью выполнения работ для обеспечения занятости заключённых, а также для эффективности использования бюджетных средств.