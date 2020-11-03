Нью-Дели, , 07:49 — REGNUM В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8,26 млн. Об этом свидетельствуют данные республиканского минздрава.

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Сообщается, что за минувшие сутки на индийской территории выявили еще 38 310 инфицированных SARS-CoV-2. Теперь в Индии зафиксировано 8 267 623 случая заражения новым коронавирусом. Также за 2 ноября в стране скончались 490 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Индии жертвами осложнений COVID-19 стали 123 097 человек.

Отмечается, что на индийской территории уже выздоровел 7 603 121 пациент. В настоящее время в Индии числится 541 405 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.