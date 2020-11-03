Тюмень, , 07:48 — REGNUM В Тюменской области Большой этнографический диктант в 2020 году проходит в пятый раз с 3 по 8 ноября. В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой всероссийская просветительская акция запущена в режиме онлайн, сообщают организаторы мероприятия.

Задания Большого этнографического диктанта опубликованы в 00:01 по московскому времени 3 ноября 2020 года на сайте акции.

Этнографический диктант в 2020 году особенный не только по формату. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после его прохождения и доступен в электронном виде. Участникам акции сразу же показывается правильный ответ и даётся историческая справка по теме вопроса со ссылками на источники.

В Тюменской области проживают представители 150 национальностей. В 2019 году проверка знаний на историю и самобытность народов региона проходила на 53 площадках — в библиотеках, музеях, центрах национальных культур и даже в ненецком чуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участниками Большого этнографического диктанта в 2020 году могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания переведены на английский и испанские языки. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения диктанта — 45 минут.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртии.

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