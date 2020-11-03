Иркутск, , 07:53 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 464, в том числе 14 человек скончались за последние сутки. Об этом 3 ноября сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

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Общее число выявленных в регионе носителей SARS-CoV-2 составило 25 273 человека, причём 245 из них добавились за последние сутки.

Госпитализированы 4092 пациента (+28 за последние сутки). Выздоровели 19 890 пациентов (+126 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, находясь на лечении в ковидном госпитале, провёл 2 ноября совещание в режиме видео-конференц-связи по вопросу обеспечения региона лекарствами.

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