Красноярск, , 07:36 — REGNUM В Красноярке с 3 ноября временно прекращается предоставление платных услуг в муниципальных спортивных школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Соответствующее решение принял губернатор Красноярского края Александр Усс на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Платные услуги перестанут оказывать 16 муниципальных учреждений спорта. Работа бесплатных секций и профессиональная спортивная подготовка будут продолжены в прежнем режиме при условии соблюдения всех мер профилактики коронавируса.

Купленные в спортшколах абонементы будут заморожены.

Добавим, на частные и федеральные спортивные сооружения ограничения не распространяются. Спортивные мероприятия с 3 ноября будут проходить без присутствия зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указы по предотвращению распространения коронавируса.

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