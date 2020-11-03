Ульяновск, , 07:30 — REGNUM В Ульяновской области продолжается рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные в соцсетях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По данным на вечер 2 ноября, в регионе за последние сутки предварительно выявлено 211 носителей коронавируса. Таким образом, с начала пандемии официально подтверждено 21 426 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Ульяновской области за сутки выявлено 210 носителей коронавируса.

Напомним, ранее в региональном минздраве отмечали, что для обеспечения доступности связи с медицинскими организациями организуется работа многоканальных телефонов. Кроме того, будут внедрены электронные системы обратной связи с населением, предусматривающие возможность направления заявки на вызов врача к пациентам с признаками ОРВИ.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с COVID-19