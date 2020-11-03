Пермь, , 07:28 — REGNUM В Пермском крае медуниверситет провел краткосрочные бесплатные курсы по оказанию помощи COVID-пациентам для 12 244 жителей региона. Среди них 3 100 врачей, 98 ординаторов, 250 сотрудников вуза, 925 студентов, 7 712 медсестер и 159 человек младшего медицинского персонала. Об этом на заседании оперштаба сообщила ректор вуза Ирина Корюкина.

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По ее словам, медицинский университет активно привлекает студентов и преподавателей в качестве волонтеров. Так, 670 студентов стали добровольцами и работают на горячей линии минздрава и в больницах, в том числе COVID-отделениях.

«Ребята сами просятся, трудностей с привлечением молодежи у нас нет. Профессия врача предполагает и риск, и жертвенность, поэтому очень большое количество студентов откликнулось», — сказала Ирина Корюкина.

В свою очередь руководитель выездной группы волонтеров штаба помощи пожилым и маломобильным «#Мывместе» Влада Галанова отметила, что волонтеров много не бывает и призвала в волотерский штаб всех желающих: «Приглашаю всех, кто хочет помочь, к нам в штаб. Это упрощает задачу. Кроме того, мы практикуем соседское волонтерство, когда волонтер, проживая рядом с пожилым человеком, помогает ему покупать продукты или приносит лекарства из аптеки».

Напомним, в Прикамье выявлено 13 879 случаев заражения коронавирусом. На лечение в больницах находятся 1 794 человека, еще 4 810 — на карантине по предписанию главного санитарного врача региона.

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