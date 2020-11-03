Веллингтон, , 07:16 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили пятерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Отмечается, что один новый случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные — импортные. При этом местный житель работал в карантинном учреждении города Крайстчерча, инфекцию у него выявили при регулярном тестировании. Остальные четыре пациента были выявлены в обсерваторе для прибывших в Новую Зеландию в городе Окленде.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 75 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1612 случаев инфицирования SARS-CoV-2.