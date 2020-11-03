Красноярск, , 07:08 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 2 ноября развернуто 5037 коек для инфекционных больных. Занятость коечного фонда составляет 94,4%, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве здравоохранения.

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На этапе разворачивания находятся 100 коек в филиале Сибирского клинического центра.

В медорганизациях для лечения пациентов с COVID-19 размещено 694 аппарата ИВЛ, что составляет 100% от норматива. По состоянию на 2 ноября использовалось 143 аппарата.

По данным минздрава, в ближайшем резерве на развёртывание инфекционных госпиталей находятся более 500 коек. Также прорабатывается вопрос о задействовании двух учреждений соцполитики мощностью 300 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в Красноярском крае было выявлено 27 039 носителей коронавируса. Выздоровели 19 793 человека, скончались 685 пациентов с COVID-19.

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