Хабаровск, , 07:03 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 229 (232 накануне) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 18 пациентов, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Для лечения больных COVID-19 развёрнуто 2767 коек, из них свободны — 310. 14 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 13 — подключены к аппаратам ИВЛ.

На 3 ноября в Хабаровском крае зарегистрировано 16 754 носителя коронавируса, 11 456 пациентов излечились, 138 человек скончались. На лечении находятся 5160 человек.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

В соцсетях хабаровчане пишут, что в аптеках нет противовирусных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 202), выздоровели 82 пациента, два человека умерли.