Благовещенск, , 06:56 — REGNUM В Амурской области досрочно оформили в собственность первый дальневосточный гектар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Получатели дальневосточных гектаров безвозмездно пользуются ими в течение пяти лет. Затем землю можно оформить в собственность. В случае же, если на участке построен и оформлен в собственность жилой дом, то и земельный участок можно оформить раньше срока.

Первыми в Приамурье оформили дальневосточный гектар в собственность досрочно многодетная семья Пакуловых. Они получили земельный участок в селе Ивановка в 2017 году.

В Приамурье выдано 7450 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», осваивают 3398 участков. На бесплатных землях уже построено 18 домов. ⠀

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2020 года бесплатные земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» получили почти 10 тыс. человек, за весь период реализации программы — 85 тыс. Всего на Дальнем Востоке раздали 60 тыс. гектаров.