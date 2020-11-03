Мехико, , 06:46 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 3763 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 933 155. Также за минувшие сутки в стране скончались 205 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мексике жертвами осложнений COVID-19 стали 92 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Мексике объявили трехдневный траур по погибшим от осложнений COVID-19. К тому моменту в стране скончались более 90 тыс. человек от болезней, вызванных новым коронавирусом.