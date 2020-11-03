Монтрёй, Франция, , 06:40 — REGNUM Разработчики Assassin’s Creed Valhalla выложили в сеть трейлер, посвящённый скандинавской мифологии. Ролик был опубликован 3 ноября на YouTube-канале компании Ubisoft.

Создатели игры расказали о мире, в котором будет происходить действие игры, а также о религии и богах этого мира. Они сделали подробное пояснение по поводу того, как именно скандинавская мифология будет вписана в мир Assassin’s Creed Valhalla.

Напомним, релиз новой игры популярной серии Ubisoft состоится 10 ноября 2020 года. Ранее разработчики рассказали о том, что получат геймеры, решившие приобрести сезонный пропуск.

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