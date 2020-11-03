Омск, , 06:33 — REGNUM Обстановка с поставками в аптеки лекарств, используемых при лечении COVID-19, является сложной не только в Омской области, но и в других регионах страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

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Для увеличения объёмов отгрузки лекарств в регион омский губернатор Александр Бурков решил напрямую обратиться к производителям медикаментов.

По информации омских властей, основной причиной сложившегося дефицита является многократно возросший спрос, спровоцированный ростом заболеваемости, а также создавшийся ажиотаж, при котором население закупает лекарства впрок. Между тем товарные запасы, имеющиеся в аптечной сети, не рассчитаны на такой спрос и дефицит. Производители и дистрибьюторы также не имеют такого объёма, поэтому поставки ограничены. Они идут практически ежедневно, но ограниченными партиями.

В разговоре с губернатором представители аптечных сетей и дистрибьюторов подчеркнули, что проблем с финансированием закупок нет, а линейка дефицитных лекарств для лечения больных COVID-19 легкой и средней степени тяжести в амбулаторных условиях одинакова. Препараты удаётся заполучить при условии их наличия у производителей. В очереди стоят и другие регионы. Уполномоченный представитель аптечной сети «Аптека от склада» Ольга Тселюк попросила Буркова написать письмо компании-производителю одного из лекарственных средств:

«Мы просим вас лично написать письмо, чтобы обеспечили регион этим препаратом».

"Сегодня нам нужно обеспечить насыщение лекарствами наших аптечных пунктов. Это первая часть. Поэтому я буду обращаться лично, к производителям писать письма. И вторая часть — население должно иметь одну информационную базу, чтобы люди видели, где, в какой аптеке какое лекарство есть», — прокомментировал Бурков, добавив, что решение по базе уже принято.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в Омской области было выявлено 16 183 носителя коронавируса.

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