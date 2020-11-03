Владивосток, , 06:30 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 202), выздоровели 82 пациента, два человека умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 3 ноября в крае выдано 15 974 положительных теста, выздоровели12 518 приморцев, скончался 161 человек.

Губернатор Олег Кожемяко в связи с ухудшающейся обстановкой распорядился создать для студентов с лёгкой формой ОРВИ, которые столкнулись с проблемами при заселении в общежития, обсерватор.

Открытие обсерватора на 50−70 мест также позволит разгрузить коечный фонд.

Помимо этого, Кожемяко предложил создать в крупных городах Приморья круглосуточные детские сады.

«У нас есть семейные пары, где муж и жена работают в больницах, дежурства могут пересекаться, и им необходимо детей где-то оставлять. Кроме того, в семье все взрослые могут заболеть тяжелой или средней формой, а бабушек или дедушек рядом не окажется, поэтому место для детей обязательно нужно предусмотреть как минимум во Владивостоке, а также Уссурийске и Находке», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке продлили каникулы до 14 ноября включительно.