Лондон, , 06:29 — REGNUM Альтернативные карантину способы борьбы с распространением коронавирусной инфекции не нашли власти Великобритании, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления в Палате общин королевского парламента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Он отметил, что, по расчетам специалистов, в случае бездействия в зимние месяцы в стране от COVID-19 может скончаться в два раза больше людей, чем в период первой волны пандемии коронавируса.

Джонсон добавил, что решение о карантине далось ему сложно, поскольку нужно было выбрать меньшее из зол: негативными социально-экономическими последствия от ограничений или растущей угрозой распространения заболевания в королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Борис Джонсон объявил о введении общенационального карантина в Великобритании с 5 ноября по 2 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский принц Уильям скрыл заражение коронавирусом