Чебоксары, , 06:27 — REGNUM В Чувашии на этой неделе может ненадолго вернуться тёплая погода, во второй половине начнёт холодать, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В первой половине республика будет на теплой периферии казахстанского антициклона, поэтому будет сухо и тепло. Есть вероятность, что на несколько дней выглянет солнце, и днём температура будет приближаться к +10 градусам тепла.

Похолодание прогнозируется 5 ноября из-за прохождения холодного фронта, 7 ноября ожидаются дожди и усиление ветра, а 8 ноября грядёт новая волна похолодания, и дожди может сменить снег.

В начале следующей недели из-за прихода арктической массы днём похолодает до нулевой отметки, а в ночные часы подморозит до — 5 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Читайте развитие сюжета: В Москве ожидаются потепление и морось