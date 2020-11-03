Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл запустит в космос фигурку садового гнома. Об этом 3 ноября собщил портал Game Rant.

Трансляция запуска будет вестись на официальном сайте частной космической компании Rocket Lab. Разработчик сообщил, что вырученные при помощи мероприятия средства будут направлены в детскую больницу в Новой Зеландии под названием Starship, в частности, в её отделение детской реанимации. Ньюэлл добавил, что каждый, кто посмотрит трансляцию, пожертвует $1.

Отмечается, что фигурка будет выглядеть в точности так же, как гном Хомски из культовой игры Half-Life 2: Episode 2. Rocket Lab пояснила, что этот запуск является частью тестирования новой технологии 3D-печати, которая может применяться в космической сфере. Кроме того, таким образом авторы проекта хотят отдать дань уважения «инновациям и творчеству геймеров во всем мире».

Напомним, садовый гном Хомски является знаковым объектом серии Half-Life. В Half-Life 2: Episode 2 есть очень сложная побочная миссия, в ходе которой геймеры могут получить достижение «Маленький космонавт».

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Star Wars: Squadrons готовят новую игру по «Звёздным войнам»