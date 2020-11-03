Богота, , 06:20 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 9935 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава на официальной странице в Twitter.

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По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории этой латиноамериканской страны достигло 1 093 256. Всего с начала пандемии в Колумбии выздоровели 985 796 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 31 670 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Колумбии подтвердили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. К тому моменту общее количество подтвержденных в стране случаев превысило миллион.