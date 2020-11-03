Благовещенск, , 06:14 — REGNUM В Амурской области с каждым днём выявляют всё больше новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки был установлен очередной «рекорд» — лабораторно инфицирование подтвердилось у 156 жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Управлении Роспотребнадзора.

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«Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции», — обратилось ведомство к населению.

Из вновь выявленных носителей коронавируса 118 человек (76%) болеют ОРВИ, 29 (19%) — пневмонией, 9 (5%) переносят заболевание бессимптомно. Всего в области с момента начала пандемии выявили 6903 случая заражения коронавируса.

В Приамурье провели более 419 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи больницы №40 в Коммунарке не получили данных, которые бы подтверждали, что смертность от COVID-19 связана с группой крови пациента, написал 2 ноября главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.