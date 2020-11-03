Посёлок городского типа Палатка, Магаданская область, , 06:09 — REGNUM В посёлке Палатка Магаданской области коронавирус выявлен у детей в детском саду №1 — старшую группу закрыли на карантин. Остальные группы продолжают работать.

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Многие из родителей сообщают, что у детей с подтверждённым диагнозом, болезнь протекает без симптомов, пишет «Магаданская правда».

"В этом и коварство болезни, что внешне она никак не проявляется. У сына взяли анализы как у контактного лица, общавшегося с ковидным больным. А сейчас и всю нашу семью обязали сдать анализы на СOVID-19 и уйти на самоизоляцию. Таким образом, сам того не ожидая, я получил больничный», — рассказал отец шестилетнего ребёнка.

Большую вероятность бессимптомного течения болезни подтвердил и и. о. главврача Хасынской районной больницы Аюр Цыренов.

«Бессимптомных случаев достаточно много среди заболевших COVID-19. Но к заболеванию, даже если оно протекает в лёгкой форме, необходимо относиться с высокой ответственностью и всё назначенное лечение выполнять», — сказал врач.

Ранее было выявлено более 200 заболевших детей и учителей в школах Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшую защиту от коронавируса могут получить те, кто уже переболел COVID-19, получив антитела, а затем сделав прививку, сообщил 2 ноября российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.