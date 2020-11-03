Благовещенск, , 06:03 — REGNUM В Амурской области продолжается сбор урожая зерновых культур. Аграрии уже убрали 572,5 тыс. га сои или 71% от площади посева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Сою в этом году в Приамурье убирают интенсивнее. В прошлом году к этому времени было убрано на 14,7 тыс. га меньше. Намолот уже собранного урожая составил 769,7 тыс. тонн. Урожайность зафиксирована на уровне 13,4 центнера с одного га. Планируется, что в этом году будет собрано 1 240 000 тонн сои.

«Обмолот зерновых культур составил 186 тыс. га или 91% от общей площади уборки, намолочено 401,5 тыс. тонн с урожайностью 21,5 ц/га», — уточнили в правительстве области.

В регионе убрано уже 1 тыс. га гречихи — это более 38% от плана. Намолочено 0,69 тыс. тонн.

Сбор урожая кукурузы пока составил только 5% от плана. Намолочено 4 тыс. тонн. Планируется собрать в этом году около 50 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Хакасии завершили уборочную кампанию29 октября. Объём намолота пшеницы составил 89 513 тонн, овса — 61 457 тонн, ячменя — 17 678 тонн. Всего пшеница убрана на площади 34 728 га, овёс — 28 027 га, ячмень — 8000 га.