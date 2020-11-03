Москва, , 05:52 — REGNUM Врачи больницы №40 в Коммунарке не получили данных, которые бы подтверждали, что смертность от COVID-19 связана с группой крови пациента, написал 2 ноября главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

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«Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: «Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость», — объяснил он. — Достоверных различий не получили».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что связь группы крови пациентов с переносимостью болезни выявили учёные из Дании. По их утверждению, люди, обладающие первой группой крови (AB0), в меньшей степени подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2 и легче переносят коронавирусную инфекцию.

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