Каракас, , 05:22 — REGNUM Воздушное сообщение с четырьмя «братскими» странами решили возобновить венесуэльские власти, сообщается на странице в Twitter Национального института гражданской авиации Венесуэлы.

Речь идет о полетах в Доминиканскую Республику, Мексику, Иран, Турцию, и в обратном направлении.

Напомним, 12 октября власти Венесуэлы продлили еще на месяц введенный в марте запрет на осуществление авиарейсов внутри страны и за рубеж.

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