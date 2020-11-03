Москва, , 05:23 — REGNUM Во вторник, 3 ноября, в Москве будет облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха +8… +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 4 ноября в Москве будет облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха +5… +7 °С.

Ветер юго-восточный, южный (ночью юго-западный) 3−10 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °С днём и +2… +7 °С ночью.

В среду, 4 ноября, днём в столице ожидается +8… +10 °С. По области +6… +11 °С, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °С, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящая зима в России будет неоднородной и менее тёплой, чем в 2019 году, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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