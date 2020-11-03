Сеул, , 05:12 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 46 случаев заболевания связано с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в Южную Корею из-за рубежа. Отмечается, что число выявленных за сутки местных случаев заражения впервые за две недели опустилось ниже 50.

Всего в Южной Корее с начала пандемии подтвердили 26 807 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Также за 2 ноября в республике скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 472 человек.