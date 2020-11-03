Улан-Удэ, , 05:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 12 276. Об этом утром 3 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 7901 случай заражения (65% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались девять пациентов с COVID-19 (всего умерли 200 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2132 больных. На амбулаторном лечении находятся 1784 человека, наблюдается 8802 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 8160 (+105) человек.

В реанимации остаются 82 пациента в тяжёлом состоянии. В том числе 51 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 86,6% — из 2463 перепрофилированных коек заняты 2132.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки среди пациентов с коронавирусом скончались девять человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 191.

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