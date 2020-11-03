Гонконг, Китай, , 04:53 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 3 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг было выявлено 5336 случаев COVID-19 за все время эпидемии, из которых 105 оказались смертельными. Из больниц выписано 5102 человека.

В САР Макао выявлено 46 заболевших, столько же выздоровевших. Ситуация не меняется уже несколько месяцев. На Тайване выявлено 563 заболевших, из которых 519 человек выздоровели. Скончалось семь пациентов.

Общее число заболевших на материковой части Китая достигло 86 070 человек, из которых 4634 пациента скончались. Из больниц выписано 81 045 пациентов.